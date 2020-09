Alberto Fernández reafirma compromisso com legalização do aborto

O presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmou o compromisso com a legalização do aborto no país. Ele disse: “a criminalização do aborto falhou como política. Mulheres morrem de abortos clandestinos e outras sofrem graves consequências para sua saúde” edit

247 - Alberto Fernández, presidente argentino, foi ao Twitter para anunciar que irá defender o direito ao aborto no país. Ele afirmou: “reafirmo meu compromisso com a legalização do aborto, garantia de acesso aos serviços de saúde e implementação efetiva da ESI.”