Alberto Fernández saciona lei que estabelece reajuste trimestral das aposentadorias dos argentinos

"Estamos convencidos de que o Estado deve estar presente para reparar as iniquidades que o mercado tem gerado. E este é um deles", disse Alberto Fernández ao comentar a sanção de medida que estabelece reajuste trimestral das aposentadorias . edit

247 - O presidente argentino Alberto Fernández sancionou neste domingo (3) a chamada Ley de Movilidad Jubilatoria, que estabelece uma nova fórmula de reajuste das aposentadorias e pensões ao longo de 2021.

Em sua página nas redes sociais, o presidente argentino comemorou a medida e reforçou a importância do Estado no combate às desigualdades.

"Hoje promulgamos a Lei da Mobilidade da Aposentadoria, que prevê reajustes trimestrais para que os aposentados tenham previsão de renda", defendeu Alberto Fernández.

A norma sancionada prevê a aplicação de reajuste trimestral dos ativos previdenciários com fórmula que reúne 50% da arrecadação do Anses e mais 50% da variação salarial medida pela evolução dos salários formais feita pelos Ministério do Trabalho (RIPTE) e os salários apurados pelo Indec, onde será cobrado o maior.

"Estamos convencidos de que o Estado deve estar presente para reparar as iniquidades que o mercado tem gerado. E este é um deles", reforçou.

Hoy promulgamos la Ley de Movilidad Jubilatoria, que prevé aumentos trimestrales para que los jubilados tengan previsión en sus ingresos.



Estamos convencidos de que el Estado debe estar presente para reparar las inequidades que ha generado el mercado. Y esta es una de ellas. pic.twitter.com/0phFtq5Xjj — Alberto Fernández (@alferdez) January 3, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais