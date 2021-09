Alberto Fernandez sofre derrota em prévias argentinas e promete redobrar esforços para vencer as eleições de novembro

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, após conhecer os primeiros resultados das eleições primárias, afirmou na noite deste domingo (12) que ele e sua equipe redobrarão os esforços para vencer as eleições legislativas de novembro próximo.

Os resultados oficiais preliminares dão a liderança à coalizão de oposição Juntos pela Mudança.

“Nada é mais importante do que ouvir as pessoas; hoje elas nos disseram que cometemos erros e vamos atender a essa demanda ", disse o presidente em uma série de mensagens postadas em sua conta no Twitter.

“A partir de amanhã vamos trabalhar, com o empenho e a força de sempre, para satisfazer as necessidades que não temos satisfeito”, frisou.

Os argentinos votaram neste domingo nas eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias (PASO) e definiram quem serão os candidatos que disputarão cadeiras no Congresso nas eleições gerais de 14 de novembro.

Os resultados oficiais preliminares, com o escrutínio de mais de 97 por cento das assembleias de voto instaladas, dão a vantagem à coligação de oposição Juntos pela Mudança.

A coalizão de oposição lidera os resultados das primárias em 14 províncias, assim como na capital, Buenos Aires, enquanto a aliança governamental da Frente de Todos conseguiu liderar em seis províncias do interior do país, informa a Telesul.

