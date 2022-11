Alberto Fernández suspende discurso no G20 por problemas de saúde

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, sofreu problemas de saúde pelos quais foi obrigado a suspender o discurso que faria na Cúpula do G20, que acontece em Bali, na Indonésia, segundo fontes oficiais, informa a Telesur.

O porta-voz da presidência argentina publicou em sua conta na rede social Twitter um comunicado da Unidade Médica Presidencial que especificava que o presidente "sofreu um episódio de hipotensão e tontura".

“Por isso, decidiu-se realizar rigorosos estudos diagnósticos para preservar sua saúde e evitar complicações”, disse a unidade, acrescentando que manterá a opinião pública informada sobre a evolução médica do chefe de Estado argentino.

O discurso de Fernández no conclave dos 20 países mais desenvolvidos foi feito na manhã de terça-feira (15) pelo chanceler Santiago Cafiero.

Horas antes deste episódio, o presidente do país sul-americano anunciou em sua conta no Twitter que realizaria reuniões com líderes mundiais em Bali, além de falar "em reuniões e plenárias sobre saúde, segurança alimentar e energética, infraestrutura e investimento global".

