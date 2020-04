Alberto Fernández: “Tenho muito medo do que acontecerá no Brasil”

"O Brasil tem fronteiras com quase todos os países da América do Sul, tirando o Chile e o Equador, e ninguém está atendendo o problema do coronavírus, ninguém está tratando o assunto com seriedade", disse o presidente da Argentina, Alberto Fernández, sobre a postura de Jair Bolsonaro no enfretamento ao coronavírus edit

Revista Fórum - Em entrevista ao portal argentino El cohete a la luna neste domingo (5), o presidente da Argentina, Alberto Fernández, criticou a postura de Jair Bolsonaro perante o avanço do coronavírus no Brasil e disse que está preocupado com a situação no país vizinho.

Fernández destacou que o Brasil tem grande participação no comércio exterior da Argentina, e que ele teme as consequências que a gestão de Bolsonaro pode trazer.

“Tem um assunto que me deixa muito preocupado, sobre o qual adverti aos outros presidentes latino-americanos, que é o Brasil. Brasil tem fronteiras com quase todos os países da América do Sul, tirando o Chile e o Equador, e ninguém está atendendo o problema do coronavírus, ninguém está tratando o assunto com seriedade”, disse Fernández.

“É muito grave, há um mês que estamos advertindo o que está acontecendo e o Brasil nem se mexeu. É um país com 200 milhões de pessoas, muitas na extrema pobreza. Tenho muito medo do que acontecerá no Brasil e sobre as consequências sobre Argentina. Quase o 60% do nosso comércio exterior é com o Brasil e a China”, continuou.

Leia a íntegra na Fórum.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso