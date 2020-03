Alberto Fernández vai proibir demissões na Argentina por 60 dias

A decisão do governo argentino atende as reivindicações das centrais sindicais do país. A proposta é que durante o período, apenas demissões por justa causa sejam permitidas edit

247 - Enquanto Jair Bolsonaro diz que pretende editar decreto para quebrar o isolamento e forçar a abertura do comércio, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou que prepara um decreto para proibir demissões no país pelos próximos 60 dias, como forma de reduzir a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus.

De acordo com o jornal La Nación, a decisão do governo atende pedidos de centrais sindicais do país. A proposta é que durante o período, apenas demissões por justa causa sejam permitidas.

A reportagem destaca que Fernández já enfrenta a reação de setores empresariais como a construtora Techint, que demitiu 1,5 mil trabalhadores. A demissão teve de ser revogada por determinação do presidente.

