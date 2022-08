Além de ajuda militar de US$ 1 bilhão, EUA fornecem à Ucrânia US$ 4,5 bi para apoio orçamentário

O pacote será entregue em parcelas e feito em coordenação com o Departamento do Tesouro e o Banco Mundial edit

Sputnik - O governo dos EUA fornecerá à Ucrânia um novo pacote de US$ 4,5 bilhões [R$ 23 bilhões] para suas necessidades orçamentárias, informou a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional nesta segunda-feira (8).

O anúncio foi feito em seguida ao do novo pacote de ajuda militar de US$ 1 bilhão (R$ 5,11 bilhões) que será fornecido pelo país norte-americano ao governo de Kiev.

"Os Estados Unidos, por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional [USAID, na sigla em inglês] em coordenação com o Departamento do Tesouro dos EUA, estão fornecendo US$ 4,5 bilhões [R$ 23 bilhões] adicionais em apoio orçamentário direto ao governo da Ucrânia para ajudar a aliviar o déficit orçamentário agudo", disse o comunicado, acrescentando que a cifra se deve à operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

O pacote será entregue em parcelas e feito em coordenação com o Departamento do Tesouro e o Banco Mundial.

"Uma vez que esses fundos adicionais sejam totalmente desembolsados, o governo dos EUA terá fornecido [no total] US$ 8,5 bilhões [R$ 43,4 bilhões] em apoio orçamentário direto ao governo da Ucrânia", disse a agência.

No início do dia, o Pentágono anunciou que os EUA estão fornecendo US$ 1 bilhão em ajuda de segurança adicional para a Ucrânia.

O pacote inclui mais munição de Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars, na sigla em inglês), 75 mil cartuchos de munição de artilharia de 155 mm, 20 sistemas de morteiros de 120 mm, 20 mil cartuchos de munição de morteiro de 120 mm e munições para National Advanced Surface to Air Missile System (Nasams, na sigla em inglês).

Pelo menos mil mísseis Javelin e centenas de sistemas antiblindagem AT4, assim como 50 veículos blindados de tratamento médico, explosivos C-4, munições de demolição e equipamentos de demolição, também serão incluídos, acrescentou o Pentágono.

No total, os Estados Unidos já comprometeram aproximadamente US$ 9,8 bilhões (R$ 50,13 bilhões) em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden. Desde 2014, os Estados Unidos comprometeram mais de US$ 11,8 bilhões (R$ 60,3 bilhões) em assistência militar à Ucrânia.

Em outro anúncio feito pela Casa Branca na última segunda-feira (2), Biden informou mais um pacote de ajuda militar a Kiev no valor de até US$ 550 milhões (R$ 2,8 bilhões).

Na esteira do conflito ucraniano, a Força Aeroespacial da Rússia destruiu mais de 100 foguetes dos sistemas Himars dos EUA em ataques recentes a um depósito de munição na Ucrânia. Apenas nesta segunda-feira (8), o Ministério da Defesa da Rússia informou que foram eliminados 19 mísseis de Himars em três regiões da Ucrânia.

Em meio à operação especial para libertar Donbass, os países ocidentais seguem inundando a Ucrânia com armas.

Moscou, por sua vez, tem repetidamente declarado que o fornecimento de armas apenas faz com que o conflito se prolongue, enquanto os meios de transporte que carregam armas se tornam um alvo legítimo para a Força Aeroespacial da Rússia.

Segundo salientou Dmitry Peskov, porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, as ações do Ocidente não favorecem o sucesso das negociações russo-ucranianas, tendo apenas um efeito negativo.





