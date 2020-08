Alemães condenam tentativa de invasão do parlamento por manifestantes antimáscara

Ataque ao parlamento da Alemanha durante uma manifestação contra as medidas de isolamento impostas pela Covid-19 foi classificado como um "ataque à democracia. “A imagem insuportável de neonazistas diante do Reichstag não pode se repetir”., disse a ministra da Justiça, Christina Lambrecht edit

247 - A tentativa de invasão do parlamento da Alemanha durante uma manifestação contra o uso de máscaras de proteção e ao isolamento imposto pela Covid-19 foi classificado como um ataque à democracia por autoridades e políticos do país. O incidente ocorreu durante um protesto do chamado movimento coronacético, que reuniu cerca de 40 mil pessoas em Berlim, no último sábado (29). De acordo com a polícia, cerca de 300 pessoas sofram presas.

O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier qualificou a tentativa de invasão ao Reichstag como um ataque "insuportável ao coração da nossa democracia". Steinmeier também condenou "os excessos da extrema direita" e as "bandeiras do Reich" carregadas pelos manifestantes. “Nunca vamos tolerar”, afirmou.

Para a ministra da Justiça, Christina Lambrecht, “a imagem insuportável de neonazistas diante do Reichstag não pode se repetir”.

O ataque ao Reichstag aconteceu dois dias após o governo de Angela Merkel anunciar a imposição de novas restrições para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no país.

