Alemães saem às ruas contra a extrema-direita

247 - Sob o lema "Sem pacto com fascistas - nunca e em lugar nenhum", milhares de manifestantes tomaram às ruas de Erfurt, capital do estado alemão da Turíngia, contra a ascensão da extrema-direita.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, os manifestantes empunhavam cartazes e bandeiras que diziam "Não queremos o poder a qualquer preço".

O ato foi convocado por entidades sindicais, artistas e autoridades políticas reunidos na aliança #Unteilbar (indivisível) e apoiados por movimentos como Fridays for Future e Bund.

As manifestações são um dos efeitos da eleição do liberal Thomas Kemmerich, no último dia 5, do Partido Liberal Democrático (FDP), governador da Turíngia, com votos dos legisladores do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), do FDP e da União Democrata Cristã (CDU), da chanceler federal Angela Merkel.

"Eu protesto porque a AfD está ganhando muita influência nas regiões do Leste. Eu sigo otimista, caso contrário não protestaria, mas limites foram ultrapassados. Isso não pode ser aceito", afirmou Maria Reuter, de 74 anos e moradora de Erfurt, à agência de notícias AFP.