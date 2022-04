Alemães são instados a cortarem banho quente para economizar gás

Apoie o 247

RT - Os alemães foram aconselhados a pensar duas vezes antes de tomar um banho quente se as autoridades decidirem colocar um embargo ao gás natural russo em meio à operação militar de Moscou na Ucrânia.



“Vocês terão que se perguntar se realmente precisam tomar banho quente sete dias por semana – com aquecimento a gás”, disse o chefe da Agência Federal de Redes da Alemanha, Klaus Mueller, em entrevista à n-tv.



Suas palavras ecoaram uma declaração semelhante da comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, que aconselhou os residentes da UE a “controlar seus próprios chuveiros e os de seus adolescentes e, quando você desligar a água, diga: ‘tome isso, Putin’”.



Segundo Mueller, se a Alemanha cortar o fornecimento da Rússia, as reservas de gás no país durarão até o final do verão ou início do outono.

“Mas então as instalações de armazenamento estarão vazias. E não gostaríamos de ter tal situação antes do inverno”, disse o funcionário.



Em meio à crescente pressão sobre a UE para adicionar transportadores de energia russos à sua já formidável lista de sanções relacionadas à Ucrânia, a Alemanha desencadeou no mês passado um plano de emergência para gerenciar o fornecimento de gás que poderia resultar em racionamento de energia e priorizar residências e infraestrutura crítica, como hospitais, medicamentos e produtores de alimentos. Em entrevista ao Die Zeit no início desta semana, Mueller também alertou os cidadãos para não tomarem esse plano como garantido e começarem a reduzir os luxos domésticos.



Na semana passada, a UE aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, incluindo a proibição das importações de carvão a partir de agosto. A Alemanha intensificou os esforços para reduzir as entregas russas, mas Berlim diz que pode levar até o verão de 2024 para encerrar completamente sua dependência da energia russa. O petróleo russo agora responde por 25% das importações alemãs, ante 35% no início de fevereiro. As importações de gás também foram reduzidas para 40% em relação aos 55% anteriores. As importações russas de carvão foram reduzidas pela metade, para 25%.

Os pedidos para acabar com a dependência da Europa da energia russa cresceram depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. Como resultado, os EUA, o Reino Unido, a maior parte da UE e vários outros países deram um tapa em Moscou com proibições e restrições econômicas para pressionar a Rússia a encerrar a operação. No entanto, as sanções até agora não chegaram a proibir as importações de energia da Rússia, já que muitas das nações dependem fortemente do petróleo e do gás russos.

