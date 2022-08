Alemanha assina acordo para transferir propriedade dos Bronzes do Benin à Nigéria

Soldados britânicos levaram centenas de bronzes - que datam do século 13 em diante - quando invadiram o Reino de Benin, localizado no que hoje é o sudoeste da Nigéria, em 1897 edit

BERLIM (Reuters) - A Alemanha assinou, nesta quinta-feira, um acordo para transferir para a Nigéria a propriedade dos "Bronzes do Benin", um dos artefatos culturais mais significativos da África, que haviam sido saqueados no século 19.

Soldados britânicos levaram centenas de bronzes --esculturas e placas intrincadas que datam do século 13 em diante-- quando invadiram o Reino de Benin, localizado no que hoje é o sudoeste da Nigéria, em 1897.

Os artefatos foram parar em museus na Europa e nos Estados Unidos. Os países africanos lutam há anos para recuperá-los.

A Alemanha devolveu a primeira das esculturas à Nigéria em julho.

Na quinta-feira, a Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano (SPK) e a Comissão Nacional de Museus e Monumentos da Nigéria (NCMM) assinaram um acordo transferindo a propriedade da coleção do Museu Etnológico de Berlim para a Nigéria.

O acordo, que o SPK descreveu como a mais extensa transferência de artefatos de museu de um contexto colonial até hoje, abrange 512 objetos que acabaram em Berlim após o saque de 1897.

Os primeiros objetos serão devolvidos fisicamente à Nigéria este ano. Cerca de um terço dos tesouros permanecerão emprestados a Berlim por pelo menos 10 anos e expostos no Fórum Humboldt, em Berlim. O empréstimo pode ser estendido.

Historiadores de arte franceses estimam que cerca de 90% da herança cultural da África esteja na Europa. Os países africanos há muito procuram recuperar obras pilhadas por exploradores e colonizadores, enquanto as instituições ocidentais lidam com os legados culturais do colonialismo.

A comissária de Cultura da Alemanha, Claudia Roth, disse que a devolução à Nigéria é um exemplo para museus na Alemanha com coleções da era colonial e que outros acordos ocorrerão nos próximos meses.

