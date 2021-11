Alemanha bate novo recorde com mais de 65 mil casos em um dia

Apoie o 247

Clube de Economia

(ANSA) - A Alemanha registrou na última quarta-feira (17) um novo recorde de casos de Covid-19, enquanto autoridades políticas e sanitárias alertam para um cenário dramático na pandemia no país.

De acordo com o Instituto Robert Koch, foram 65.371 casos e 264 mortes em 24 horas, o que significa um aumento de cerca de 12,5 mil contágios em relação ao recorde anterior (52.826), registrado exatamente um dia antes.

Até a semana passada, a Alemanha nunca havia tido mais de 50 mil casos em um único dia. "A situação nunca foi tão preocupante como agora, estamos em uma emergência muito grave" disse na última quarta o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler.

PUBLICIDADE

"Teremos um Natal verdadeiramente terrível se não fizermos algo contra a atual tendência", alertou, acrescentando que o número real de casos por dia pode ser até "o dobro ou o triplo" das cifras oficias.

No mesmo dia, a chanceler Angela Merkel, que está de saída do cargo, já havia dito que o país enfrenta um cenário "dramático" e feito um apelo para as pessoas se vacinarem.

De acordo com o portal Our World in Data, a Alemanha tem 67,17% de sua população totalmente vacinada contra a Covid-19, cifra inferior às de outros países da União Europeia, como França (68,81%), Itália (72,76%), Espanha (80,20%) e Portugal (87,78%).

PUBLICIDADE

"O sistema sanitário alemão está se encaminhando para uma catástrofe", disse uma associação nacional de anestesistas. A alta dos casos e óbitos no país fez aumentar a pressão por medidas restritivas para não vacinados, seguindo o modelo adotado na vizinha Áustria.

Na Saxônia, estado com maior incidência de Covid-19, as autoridades já pensam inclusive em um lockdown generalizado, com fechamento de restaurantes, lojas e hotéis até 15 de dezembro. A Alemanha contabiliza 5,2 milhões de casos e quase 99 mil mortes desde o início da pandemia.

Vacinação

PUBLICIDADE

A Alemanha anunciou a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para profissionais de saúde em contato com pessoas vulneráveis.

A informação foi confirmada pela chanceler alemã, Angela Merkel, e pelo presidente de Westfalia, Hendrik Wüst, durante coletiva de imprensa em Berlim, após a cúpula sobre a emergência sanitária.

A expectativa é de que as vacinações obrigatórias devem ser feitas “em cada unidade” e em serviços de atendimento móvel para funcionários de hospitais e idosos em asilos, se houver contato com pessoas que estão em risco.

PUBLICIDADE

“A situação é muito dramática”, disse Merkel, ressaltando que “é absolutamente hora de agir”.

Segundo ela, a atual dinâmica de crescimento do vírus marca uma “situação muito difícil” no país e, por isso, serão introduzidas restrições mais rígidas para os não vacinados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: