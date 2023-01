Alemanha busca competir com China pelo lítio da América Latina

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, à América Latina tem vários objetivos, contudo, um dos principais é firmar um acordo de cooperação para obter benefícios do lítio, abundante no Chile.

De acordo com a Bloomberg, o chanceler alemão realizou sua primeira passagem pela América Latina, que inclui visitas a Argentina e Chile, dois países com grandes depósitos de lítio, que a China aproveita.

Ambos os países sul-americanos, junto com a Bolívia, formam o chamado triângulo do lítio, já que possuem 60% das reservas internacionais.

De acordo com fontes próximas ao chanceler alemão, Berlim "tentará fazer uma oferta ao Chile muito mais atraente que o acordo que tem com os chineses".

Olaf Scholz acredita que sua viagem à América Latina ajude a Alemanha a assegurar fornecimentos adicionais de lítio, que as grandes empresas do país, como Mercedes-Benz e Volkswagen, precisam para suas baterias de veículos elétricos, ressalta a Bloomberg.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.