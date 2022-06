Alemanha corre o risco de recessão à medida que crise do gás russo se aprofunda

Apoie o 247

Reuters - A Alemanha enfrentará certa recessão se o fornecimento de gás russo já vacilante parar completamente, um órgão da indústria advertiu nesta terça-feira, enquanto a Itália disse que consideraria oferecer apoio financeiro para ajudar as empresas a recarregar o armazenamento de gás para evitar uma crise mais profunda no inverno.

Os Estados da União Europeia do Mar Báltico, no norte ao Adriático, no sul, delinearam medidas para lidar com uma crise de abastecimento após a invasão russa da Ucrânia, colocando a energia no centro de uma batalha econômica entre Moscou e o Ocidente.

A UE dependeu da Rússia em até 40% de suas necessidades de gás antes da guerra - aumentando para 55% na Alemanha - deixando uma enorme lacuna para preencher um já apertado mercado global de gás. Alguns países inverteram temporariamente os planos de fechamento de usinas elétricas a carvão em resposta.

Os preços do gás atingiram níveis recordes, provocando um aumento da inflação e aumentando os desafios para os formuladores de políticas que tentam tirar a Europa de um precipício econômico.

A associação industrial alemã BDI reduziu sua previsão de crescimento econômico para 2022 na terça-feira para 1,5%, revisando-a de 3,5% esperados antes do início da guerra em 24 de fevereiro. Disse que uma interrupção no fornecimento de gás russo tornaria a recessão na maior economia da Europa inevitável.

O gás russo ainda está sendo bombeado via Ucrânia, mas a uma taxa reduzida e o gasoduto Nord Stream 1 sob o Báltico, uma rota de abastecimento vital para a Alemanha, está funcionando a apenas 40% da capacidade, o que Moscou diz ser devido ao fato de que as sanções ocidentais estão dificultando os reparos. A Europa diz que este é um pretexto para reduzir os fluxos.

O Ministro da Economia alemão Robert Habeck disse na terça-feira que a redução dos suprimentos foi um ataque econômico e fez parte do plano do presidente russo Vladimir Putin para despertar o medo.

"Esta é uma nova dimensão", disse Habeck. "Esta estratégia não pode ser bem sucedida".

A desaceleração tem dificultado os esforços da Europa para reabastecer as instalações de armazenamento, agora cerca de 55% cheias, para atingir uma meta de 80% até outubro e 90% até novembro, um nível que ajudaria a ver o bloco durante o inverno se os suprimentos fossem mais interrompidos.

O Ministro italiano da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, disse que a Itália precisava acelerar seus esforços de reabastecimento e Roma deveria considerar como ajudar as empresas a financiar as compras de gás para armazenamento.

Uma fonte do governo italiano disse que uma garantia estatal poderia ser uma opção para reduzir o custo do financiamento.

"O gás atualmente é tão caro que os operadores não podem colocar dinheiro nele", disse Cingolani.

O preço de referência do gás para a Europa foi negociado em torno de 126 euros (US$133) por megawatt-hora (MWh) na terça-feira, abaixo do pico deste ano de 335 euros, mas ainda assim mais de 300% acima de seu nível de um ano atrás.

"Temos um problema"

A Itália, assim como outros, como Áustria, Dinamarca, Alemanha e Holanda, ativou a primeira etapa de alerta precoce de seu plano de três etapas para lidar com uma crise de fornecimento de gás.

Como parte dos planos de contingência da Alemanha, o regulador de gás Bundesnetzagentur delineou detalhes de um novo sistema de leilão a ser iniciado nas próximas semanas, com o objetivo de encorajar os fabricantes a consumir menos gás.

O chefe da Bundesnetzagentur questionou se os atuais fornecimentos de gás fariam o país passar o inverno, embora ele tenha dito anteriormente que era muito cedo para declarar uma emergência total ou a terceira etapa do plano de crise.

"Como está hoje, temos um problema", disse o presidente da Bundesnetzagentur, Klaus Mueller, à margem de um evento do setor na cidade alemã de Essen.

O CEO da maior concessionária de energia da Alemanha, RWE (RWEG.DE) Markus Krebber disse que a Europa tinha pouco tempo para elaborar um plano.

"Como redistribuiríamos o gás se estivéssemos totalmente isolados? Não existe atualmente nenhum plano ... a nível europeu ... já que todos os países estão olhando para seu plano de emergência", disse ele ao mesmo evento.

O alto preço europeu tem atraído mais cargas de gás natural liquefeito (GNL), mas falta à Europa a infra-estrutura para atender a todas as suas necessidades de GNL, um mercado que foi esticado mesmo antes da guerra da Ucrânia.

As interrupções de um grande produtor norte-americano de GNL que fornecia cargas para a Europa aumentam o desafio.

A Europa está buscando mais fornecimentos de gasodutos de seus próprios produtores, como a Noruega e outros estados, incluindo o Azerbaijão, mas a maioria dos produtores já está se esforçando no limite de sua produção.

À medida que a crise se estende pela Europa, até mesmo os pequenos consumidores suecos se uniram aos aliados europeus para desencadear a primeira etapa de seu plano de crise energética.

A agência estatal de energia disse na terça-feira que os fornecimentos ainda eram robustos, mas estava sinalizando "aos atores da indústria e consumidores de gás ligados à rede de gás sueca ocidental, que o mercado de gás está tenso e que uma situação de fornecimento de gás em deterioração pode surgir".

A Suécia, onde o gás representava 3% do consumo de energia em 2020, depende do fornecimento de gás canalizado da Dinamarca, onde as instalações de armazenamento estão agora 75% cheias. A Dinamarca ativou a primeira etapa de seu plano de emergência na segunda-feira.

