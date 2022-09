Alemanha corre risco de desindustrialização

Apoie o 247

RT - O maior desafio que o setor industrial alemão enfrenta atualmente é o aumento dos custos de energia, informou o The Economist no domingo, citando a associação da indústria alemã BDI.“A substância de nossa indústria está ameaçada”, disse o presidente da BDI, Siegfried Russwurm, citado pela mídia, acrescentando que a situação parecia “tóxica” para muitas empresas.

Segundo a associação, o preço da eletricidade para o próximo ano já aumentou quinze vezes e o preço do gás dez vezes. Em julho, a indústria do país, que foi forçada a reduzir as capacidades de produção, teria consumido 21% menos gás do que no mesmo mês de 2021.

As empresas menores estão lutando mais do que as maiores, de acordo com um estudo da consultoria FTI Andersch, citado pela mídia. Cerca de 25% das empresas com menos de 1.000 funcionários foram forçadas a cancelar ou recusar pedidos, ou planejam fazê-lo, em comparação com 11% daquelas com mais de 1.000 funcionários.

Quase 10.000 fabricantes de pão estão lutando como nunca antes na Alemanha do pós-guerra, já que o custo da eletricidade e do gás necessários para aquecer os fornos e operar as amassadeiras aumentou enormemente.

A pesquisa do BDI com 600 empresas de médio porte mostrou que quase uma em cada dez interrompeu ou reduziu a produção por causa dos altos custos dos insumos, enquanto mais de nove em cada dez disseram que os preços crescentes de energia e matérias-primas são um grande ou um desafio existencial para elas .

Um em cada cinco está considerando transferir parte ou toda a sua produção para outro país. Empresas maiores que usam capacidades de produção intensivas em energia, como produtos químicos ou siderúrgicos, também podem se mudar para o exterior, pois precisam competir com rivais em outros países, onde o custo da energia é menor.

Se os preços da energia permanecerem altos por um tempo, até 3% dos negócios intensivos em energia da Alemanha se mudarão para o exterior, segundo Holger Schmieding, economista-chefe do banco privado Berenberg.

