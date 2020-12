Alemanha deve fechar lojas em pleno Natal para conter o avanço da covid-19

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha planeja fechar a maioria das lojas de quarta-feira 16 a 10 de janeiro, uma vez que aumenta as restrições ao coronavírus e tenta conter a propagação da doença, de acordo com um projeto de proposta do governo visto pela Reuters no domingo.

O rascunho foi preparado durante uma reunião no final do dia entre a chanceler Angela Merkel e líderes estaduais. Ela é a favor de medidas alemãs mais rígidas, mas anteriormente não conseguiu obter um acordo dos 16 estados do país.

No entanto, alguns estados já se restringiram por conta própria, e o ímpeto de apoio a medidas harmonizadas mais estritas vem crescendo.

O projeto de proposta permitiria que apenas lojas essenciais, como supermercados e farmácias, bem como bancos, permanecessem abertas.

As escolas também ficarão basicamente fechadas no período, e os empregadores serão convidados a encerrar as operações ou fazer com que os funcionários trabalhem em casa, segundo o projeto. A venda de fogos de artifício será proibida.

A Alemanha está em bloqueio parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados, enquanto lojas e escolas permaneceram abertas. Algumas regiões já impuseram medidas mais duras à medida que as infecções aumentaram.

O conhecimento liberta. Saiba mais