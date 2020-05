Alemanha deve reabrir lojas e permitir partidas de futebol

247 - Os governadores regionais da Alemanha vão participar de teleconferência com a chanceler Angela Merkel na próxima quarta-feira (06) para tentar aliviar mais as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira (04). A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Enquanto lojas pequenas já estão operando em parte considerável da Europa, a expectativa é de que os líderes estaduais deem o sinal verde para que os grandes pontos comerciais sejam reabertos a partir do dia 11 de maio, informaram fontes.

A partir do dia 15 de maio, sob condições rígidas, é esperado que os estados alemães devem permitir a retomada das partidas de futebol, sem a presença de torcedores nos estádios.

