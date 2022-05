Alemanha diz que apoiará admissão de Finlândia e Suécia na Otan; Croácia diz que pode vetar

Apoie o 247

247 - A Alemanha apoiará a admissão da Finlândia e da Suécia na Otan, disse o chanceler Olaf Scholz, depois que os dois estados nórdicos manifestaram interesse em se unir à aliança, apesar de décadas de neutralidade.



Falando a repórteres na terça-feira, 3, após dois dias de reuniões a portas fechadas com seus colegas finlandeses e suecos em uma cidade perto de Berlim, Scholz prometeu apoiar a tentativa de ambas as nações de ingressar no bloco militar ocidental caso enviem pedidos de adesão.



“Para nós, está claro: se esses dois países decidirem que devem se juntar à aliança da Otan, podem contar com nosso apoio”, disse ele, acrescentando: “Mesmo no período anterior à decisão de adesão à Otan, eles sempre podem contar com o apoio da Alemanha. Apoio, suporte. Como europeus, nos vemos obrigados a fazê-lo de qualquer maneira”.

Presidente da Croácia diz que pode vetar entrada da Suécia e da Finlândia na Otan

O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, afirmou nesta terça que pode vetar a entrada de Finlândia e Suécia na aliança militar.

“Como chefe de Estado que representa a Croácia na cúpula da Otan, colocarei o veto na admissão se a cúpula for realizada nesse nível”, disse Milanović a repórteres, informou o EURACTIV.



No entanto, se as decisões forem tomadas pelos embaixadores da Otan, Milanovic disse que não tinha certeza de que poderia persuadir o embaixador croata a aceitar sua posição, mas acrescentou que “perseguirei as almas pecadoras de cada membro do parlamento que votar em favor como o diabo.”



Espera-se que o parlamento croata, cujo partido conservador HDZ no poder tem uma pequena maioria, endosse a candidatura da Suécia e da Finlândia. O único obstáculo poderia ser o veto do presidente na própria cúpula.

