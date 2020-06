Alemanha diz que Reino Unido terá que assumir as consequências do Brexit

Enquanto a Alemanha se prepara para assumir a presidência rotativa da União Europeia em 1º de julho, para um mandato de seis meses, a chanceler alemã Angela Merkel disse neste sábado (27) que Londres terá que " assumir as consequências" de uma relação econômica "mais fraca" com o bloco depois do Brexit edit

247 - A chanceler alemã endureceu o tom sobre o Brexit. O governo britânico, liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, diz que deseja definir a postura a ser adotada após a retirada do país da União Europeia (UE). Mas "ele, é claro, terá que arcar com as consequências, ou seja, lidar com uma economia menos estreitamente conectada [ao bloco]", advertiu a chanceler alemã em uma coletiva a jornais da Europa.

Tendo saído oficialmente da UE em 31 de janeiro, o Reino Unido negocia agora com Bruxelas para tentar estabelecer uma relação comercial vantajosa com o bloco europeu, no final do período de transição, que termina em dezembro de 2020. A Alemanha assumirá a presidência rotativa do Conselho Europeu em 1º de julho, por seis meses.

"Temos que nos livrar da ideia de que somos nós que definimos o que o Reino Unido deve querer", afirma a chanceler. Angela Merkel sempre trabalhou no passado para evitar um Brexit difícil.

"O Reino Unido define o que quer e nós, como os 27 países membros da UE, daremos a resposta apropriada", diz ela agora. "Se o Reino Unido não quiser regulamentos comparáveis ​​aos da Europa em termos de meio ambiente, mercado de trabalho ou padrões sociais, nossas relações perderão em intensidade", alertou, segundo a RFI.

