Alemanha, França e Polônia pedem à Rússia que inicie um substancial diálogo europeu de segurança

Os chefes de Estado e de Governo do Triângulo de Weimar sublinharam o seu compromisso com os esforços conjuntos em prol do fortalecimento da Europa edit

BERLIM, 9 de fevereiro, TASS - Berlim, Paris e Varsóvia estão pedindo a Moscou que inicie um diálogo substancial sobre questões de segurança europeias e ajude a acalmar a situação na Ucrânia, disseram os líderes da Alemanha, França e Polônia em um comunicado conjunto na noite de terça-feira (8) após uma reunião em Berlim.

O chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente polonês Andrzej Duda se reuniram em Berlim na terça-feira para a cúpula do Triângulo de Weimar, um grupo tripartite formado em 28 e 29 de agosto de 1991 e inicialmente concebido como um instrumento para aproximar a Polônia da União Europeia e da Otan.

“Os chefes de estado e de governo do Triângulo de Weimar (Alemanha, França e Polônia) sublinharam seu compromisso com os esforços conjuntos pela causa do fortalecimento da arquitetura de segurança europeia e transatlântica”, diz o documento.

Reafirma que Berlim, Paris e Varsóvia continuam comprometidos com os princípios selados por "vários documentos da OSCE" (Organização para Segurançae Cooperação Europeia). "Os três países continuarão a coordenar de perto suas ações com os parceiros da UE e os aliados da Otan com o objetivo de garantir a paz e a estabilidade na região euro-atlântica", afirma.

Os três líderes "chamam a Rússia a contribuir para a desescalada na fronteira ucraniana e iniciar um diálogo substancial sobre segurança no continente europeu". Eles também declararam sua "disposição para participar construtivamente de negociações detalhadas e orientadas para resultados sobre questões de segurança de interesse mútuo". Os líderes enfatizaram que "qualquer nova agressão militar russa contra a Ucrânia teria sérias consequências e um alto preço".

Eles estavam unidos na opinião de que a Otan deve "revisar constantemente sua estratégia de defesa e dissuasão" e estar pronta para fazer os ajustes necessários se a situação de segurança se deteriorar, inclusive sob a iniciativa Enhanced Forward Presence.

Preocupações com os supostos preparativos de Moscou para uma invasão na Ucrânia têm sido cada vez mais anunciadas no Ocidente e em Kiev recentemente.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou essas declarações como uma escalada de tensão vazia e infundada, enfatizando que a Rússia não representava ameaça a ninguém. Ao mesmo tempo, o secretário de imprensa do Kremlin não excluiu algumas possíveis provocações para justificar tais alegações e alertou que as tentativas de resolver o conflito ucraniano pela força trariam consequências gravíssimas.

