Alemanha indica sanção militar à Rússia em caso de invasão à Ucrânia

Chanceler alemão, Olaf Scholz, reafirmou apoio aos ucranianos, pediu diálogo com os russos e alertou para possíveis atritos em caso invasão edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Alemanha reafirmou o apoio à soberania da Ucrânia e prometeu sanções militares caso a Rússia invada o território do país do leste europeu. Os Estados Unidos, durante o fim de semana, fizeram o mesmo tipo de alerta.

Nesta segunda-feira (14/2), o chanceler alemão, Olaf Scholz (foto em destaque), visitou Kiev, capital da Ucrânia, e fez novos alertas contra a Rússia. Ele foi recebido pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy. Os líderes conversaram por duas horas.

“Continuaremos a ajudar a Ucrânia a continuar essa operação política [de evitar a invasão] nesse momento. Trabalhamos de forma confidencial e também com a Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte]”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE