Alemanha intervirá e defenderá o genocídio cometido por Israel na CIJ

247 - O governo alemão, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, negou na sexta-feira (12) que o regime israelita esteja cometendo genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza, apesar de recentes críticas de Berlim às ações das forças sionistas.

Segundo Berlim, a acusação da África do Sul contra o regime israelita as sofre de "instrumentalização política". O governo alemão anunciou que interviria como terceira parte perante a Corte Internacional de Justiça, segundo o The Times of Israel.

O porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, disse em um comunicado que Israel estava "se defendendo" após o ataque "desumano" do Hamas em 7 de outubro.

A CIJ realiza audiências no caso da acusação de genocídio feita pela África do Sul. O caso tem o apoio de vários países, incluindo o Brasil, a Turquia, a Jordânia, a Bolívia, a Venezuela, a Malásia e a Organização dos Países Islâmicos.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em mais de três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo.

