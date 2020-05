Alemanha lamenta decisão dos Estados Unidos de abandonar a OMS

Sputnik – O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, criticou neste sábado (30) a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ministro alemão também defendeu que a União Europeia deve liderar a reforma da OMS.

Na sexta-feira (29), Trump anunciou durante uma coletiva de imprensa que Washington estava encerrando seu relacionamento com a OMS e redirecionando fundos para outras necessidades globais de saúde. O presidente lamentou que a China contribua com uma pequena quantia de dinheiro para a OMS em comparação com os Estados Unidos e afirmou que Pequim controla a organização.

"Essa é uma reação decepcionante para a Saúde Internacional. Para que a OMS possa fazer alguma diferença no futuro, ela precisa de reformas. E a União Europeia deve assumir um papel de liderança e se envolver mais financeiramente. Essa é uma das nossas prioridades", disse Spahn.

Trump costuma dizer que a OMS favorece a China e que o organismo internacional falhou em responder imediatamente ao coronavírus. A OMS, por sua vez, rejeita as acusações de Trump.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.