TASS - A situação com o Nord Stream 2 mostra que a Alemanha não tem liberdade para perseguir seus próprios interesses econômicos, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ao Channel One Russia na quinta-feira.

"Quanto ao Nord Stream 2, não se trata mais da liberdade de escolher alianças, trata-se simplesmente da liberdade de realizar atividades comerciais comuns nos mercados mundiais. Acontece que a Alemanha não tem liberdade para buscar seus próprios interesses econômicos", disse ele.

A construção do Nord Stream 2 foi totalmente concluída em 10 de setembro de 2021. As obras foram inicialmente planejadas para serem concluídas até o final de 2019, embora a construção tenha sido adiada devido às sanções dos EUA. O projeto Nord Stream 2 prevê a construção de dois dutos com capacidade total de 55 bilhões de metros cúbicos por ano da costa da Rússia através do Mar Báltico até a Alemanha.

Moscou enfatizou repetidamente que o Nord Stream 2 é um projeto comercial, que foi implementado em conjunto com seus parceiros europeus. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou perplexidade com o fato de vários países tentarem tornar o destino do gasoduto dependente de condições politicamente motivadas. A Rússia também afirmou repetidamente que nunca armamentou politicamente os recursos energéticos.

