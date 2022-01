Alemanha pede prudência do Ocidente em relação à Rússia

Olaf Scholz alertou para as consequências das sanções, uma vez que os russos são os maiores fornecedores de gás para os alemães edit

Apoie o 247

ICL

BERLIM (Reuters) - O líder da Alemanha pediu à Europa e aos Estados Unidos que pensem com cuidado ao considerar sanções contra a Rússia por qualquer agressão contra a Ucrânia em uma crise que coloca o principal fornecedor de gás de Berlim contra seus maiores aliados de segurança.

Entre uma série de possíveis sanções ocidentais contra o governo do presidente Vladimir Putin, a Alemanha poderia interromper o oleoduto Nord Stream 2 da Rússia se invadir a Ucrânia.

Mas isso arriscaria exacerbar uma crise no fornecimento de gás na Europa que fez com que os preços da energia disparassem.

PUBLICIDADE

"A prudência dita a escolha de medidas que terão o maior efeito sobre aqueles que violam os princípios acordados em conjunto", disse o chanceler alemão Olaf Scholz Scholz ao jornal Sueddeutsche Zeitung no domingo.

"Ao mesmo tempo, temos que considerar as consequências que isso terá para nós", acrescentou Scholz, dizendo que ninguém deve pensar que existe uma medida disponível sem consequências para a Alemanha.

PUBLICIDADE

De acordo com um pré-lançamento da entrevista, Scholz também rebateu qualquer impressão de que os Estados Unidos e a Europa não pudessem concordar com um conjunto conjunto de sanções.

"No círculo de aliados, concordamos com as medidas possíveis. É bom. Temos que ser capazes de agir em caso de emergência", disse.

PUBLICIDADE