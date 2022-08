Alemanha pode ter um "inverno da fúria" devido à queda do padrão de vida

A Alemanha vive um aumento do descontentamento popular devido a uma série de dificuldades, exacerbadas pela crescente crise de energia edit

Sputnik Mundo - Na Alemanha, espera-se que o sentimento de protesto agressivo aumente no inverno devido à queda acentuada nos padrões de vida, exacerbada pela crescente crise de energia. Isso acontece enquanto o governo alemão adota uma política de sanções contra os recursos energéticos russos.

A Alemanha vive um aumento do descontentamento popular devido a uma série de dificuldades, assegurou o presidente do Gabinete para a Proteção da Constituição da região da Turíngia, Stefan Kramer, em comentários à rede local ZDF.

“Tanto o conflito na Ucrânia, o medo econômico existencial devido à crise energética e o descontentamento geral com tudo e todos estão desempenhando um papel cada vez mais importante (...) O meu colega Müller, de Brandemburgo, referiu-se com razão ao chamado 'inverno da fúria' que as pessoas esperam. Isso é exatamente o que registramos e observamos agora", explicou Stefan Kramer.

Entre os problemas que ameaçam a Alemanha no futuro próximo, Kramer mencionou a escassez de gás, as dificuldades de abastecimento, a alta probabilidade de recessão e o aumento do desemprego. O político deu atenção especial ao empobrecimento da classe média alemã, que considera um sinal perigoso de uma futura exacerbação dos protestos no país.

"A experiência dos últimos meses mostra um aumento da agressividade a ponto de chamar a violência. Por isso, temos que estar preparados para uma situação de crise emocional e existencial que atinge grande parte da população. Sabine Werth, fundadora da Tafel Food Banks em Berlim, afirmou recentemente que cada vez mais pessoas de classe média estão indo às cantinas e tentando conseguir comida aqui como clientes porque não podem mais comprá-la. Este é outro sinal preocupante, mesmo a chamada classe média está com problemas e se sente ameaçada", concluiu Kramer.

A inflação na Alemanha atingiu 7,5% em julho, contra 7,6% registrados no mês anterior. Nas palavras do diretor do Departamento Federal de Estatística da Alemanha (Destatis), Georg Thiel, isso se deve principalmente aos altos preços da energia.

"A principal causa da alta inflação continua a ser o aumento dos preços da energia. A partir de junho de 2022, duas medidas do pacote de simplificação reduziram ligeiramente a inflação global: o passe de transporte público de 9 euros e a redução de combustível. Em julho de 2022 a contribuição ambiental também foi cancelada", disse Thiel.

Apesar das consequências, a Alemanha continua a impor sanções à Rússia. 16% das empresas industriais sentem-se compelidas a reagir à atual crise energética reduzindo a produção ou cedendo pelo menos parcialmente áreas de negócio. Quase um quarto já o fez e outro quarto está em processo de fazê-lo. Aproximadamente metade dessas empresas afirma que ainda está planejando as etapas correspondentes.

Enquanto isso, a empresa de energia alemã RWE admitiu perdas de quase 750 milhões de euros devido às sanções da União Europeia que proíbem a importação de carvão russo. A RWE especificou que havia fechado contratos futuros de carvão russo a preços bem abaixo dos preços atuais.

"Agora temos que compensar os montantes de carvão perdidos com aquisições de terceiros em condições menos favoráveis ​​para cumprir os contratos com nossos clientes", disse.

Para resolver esses problemas, o governo alemão adotará novas medidas de apoio à população no próximo ano para aliviar o impacto do aumento drástico dos preços do gás, disse o ministro das Finanças, Christian Lindner.

Por exemplo, Lindner anunciou uma compensação para os cidadãos a partir de 1º de janeiro devido ao aumento dos preços do gás e da energia. Os planos incluem a criação de um sistema de cofinanciamento dos custos de manutenção da habitação devido ao aumento dos preços dos serviços públicos, bem como a atribuição de novos seguros para ajudar pessoas em situações difíceis.

