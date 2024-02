Alemanha provavelmente está em recessão

Apoie o 247

(Reuters) - É provável que a Alemanha esteja em recessão agora que a demanda externa está fraca, os consumidores continuam cautelosos e o investimento doméstico está retido pelos altos custos de empréstimos, disse o Bundesbank, banco central do país, em um relatório mensal regular nesta segunda-feira sobre a maior economia da Europa.

A Alemanha tem enfrentado dificuldades desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que elevou os custos de energia, e sua vasta economia, com forte presença do setor industrial, está agora em seu quarto trimestre consecutivo de crescimento zero ou negativo, o que pesa sobre toda a zona do euro.

"Ainda não há recuperação para a economia alemã", disse o Bundesbank. "A produção pode diminuir ligeiramente de novo no primeiro trimestre de 2024. Com o segundo declínio consecutivo na produção econômica, a economia alemã estaria em uma recessão técnica."

Esse fraco desempenho levantou questões sobre a sustentabilidade do modelo econômico alemão e os críticos argumentam que grande parte de sua indústria pesada, que depende de energia, está sendo excluída dos mercados internacionais, o que justifica uma transformação econômica.

O governo, no entanto, recuou em relação às projeções sombrias, argumentando que se trata apenas de uma tempestade perfeita de altos custos de energia, fraca demanda chinesa e inflação rápida que temporariamente retém o crescimento, mas não questiona fundamentalmente a estratégia econômica.

Por enquanto, a fraqueza persistirá, argumenta o Bundesbank.

A demanda industrial externa está apresentando tendência de queda e a carteira de pedidos está diminuindo.

As empresas também estão retendo os investimentos, em parte porque os custos de financiamento aumentaram acentuadamente desde que o banco central Europeu elevou as taxas de juros a um nível recorde para combater a inflação, disse o banco central.

O alto crescimento dos salários nominais também está afetando as empresas e as greves em setores-chave, como o de transportes, também podem pesar sobre o crescimento no trimestre.

A interrupção do transporte marítimo no Mar Vermelho, no entanto, não terá um impacto significativo porque há muita capacidade ociosa no transporte marítimo e porque os custos de frete são apenas uma pequena parte do custo geral das mercadorias, disse o Bundesbank.

Embora a perspectiva seja fraca, o banco disse que não espera nenhuma deterioração importante no mercado de trabalho e que a Alemanha não está enfrentando uma recessão prolongada e de base ampla.

"A fase fraca da economia alemã, que vem ocorrendo desde o início da guerra de agressão russa contra a Ucrânia, continuará, portanto", acrescentou o banco.

