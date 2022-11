Alemanha quer diversificação de seu comércio internacional, não desacoplamento da China, diz Scholz

O chanceler alemão referiu que o país está desenvolvendo uma estratégia de segurança nacional para aumentar o comércio com outros países da Ásia edit

Sputnik - O chanceler alemão referiu que o país está desenvolvendo uma estratégia de segurança nacional para aumentar o comércio com outros países da Ásia, mas garantiu que não quer cortar as trocas com a Rússia.

Os passos da Alemanha de diversificar os laços econômicos e comerciais com a Ásia não significam que está ocorrendo um desacoplamento da China, disse na segunda-feira (14) Olaf Scholz, chanceler alemão, em uma conferência de negócios em Cingapura, citado pela agência norte-americana Bloomberg.

"Nossa visão do assunto é clara: a melhor maneira de conseguir cadeias de abastecimento mais resistentes é diversificar nossas relações comerciais", apontou Scholz, referindo, no entanto, que sua administração está procurando repensar sua estratégia de segurança nacional para reduzir "dependências arriscadas, unilaterais" em setores econômicos como matérias-primas e tecnologias críticas.

Apesar disso, o chanceler alemão deixou claro que a diversificação "não significa desacoplamento", e que a "desglobalização não é uma opção para nenhum de nós", particularmente em questões como a luta contra as mudanças climáticas e as crises globais de saúde e insegurança alimentar.

"Essa diferença é importante em um momento em que conceitos como nearshoring, desglobalização e autossuficiência estão ganhando força", assinalou o alto responsável.

"A inovação é a chave para todos esses desafios globais. Por outro lado, mais barreiras comerciais levarão a menos concorrência e inovação", disse ele.

No domingo (13) Robert Habeck, ministro da Economia da Alemanha, afirmou, citado pela emissora alemã Deutsche Welle que Berlim está interessado no comércio com a China, mas não em um "comércio ingênuo" que implique uma dependência unilateral de Pequim.

