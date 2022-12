Alemanha quer expulsar Rússia de projeto científico europeu, mas há resistências

Apoie o 247

ICL

Agência Sputnik - A Alemanha quer expulsar a Rússia da Instalação Europeia de Laser de Elétrons Livres de Raios X (European XFEL, em inglês), mas há resistência de outros países.

Segundo o presidente do Instituto Kurchatov, da Rússia, o físico Mikhail Kovalchuk, a Alemanha tem discriminado cientistas russos que participam das pesquisas do European XFEL.

As autoridades germânicas querem que a Rússia seja completamente expulsa do projeto, apesar da resistência de outros países, disse ele.

Kovalchuk chamou a atenção para as grandes contribuições da Rússia para o European XFEL, no valor de US$ 42 milhões (R$ 217,9 milhões) por ano, e expressou sua preocupação com a Alemanha em um seminário para jovens cientistas em Sochi.

"Os alemães exigem que sejamos expulsos. E todos os outros participantes, eslovacos, suecos, que seguem tudo o que os alemães dizem, entendem que, assim que sairmos, eles terão que pagar esse dinheiro. Eles não têm. Eles não pagam já, nem poloneses, nem eles [eslovacos, suecos]. Eles têm dívidas, por isso tudo vai desabar", comentou Kovalchuk.

Segundo o cientista, no início da semana, a Alemanha propôs eliminar nomes de cientistas russos de um artigo do European XFEL, mas outros países ficaram do lado da Rússia na questão.

Kovalchuk acrescentou que os alemães "se comportaram de forma absolutamente agressiva" e "aterrorizaram a todos", enquanto outros países participantes ficaram "com medo, mas tentaram não apoiar [a Alemanha]".

O cientista russo lembrou ainda que a Alemanha não quis deixar um representante russo participar de uma das reuniões e ameaçou cancelá-la caso o representante não fosse embora.

O Europena XFEL é um projeto internacional único de pesquisa de raios X em megaciência. Ele permite estudar mais de perto átomos e diferentes nanosubstâncias, o que possibilitará o desenvolvimento de novos materiais com determinadas propriedades.

Doze países participam da pesquisa. O Instituto Kurchatov supervisiona a participação da Rússia no projeto.

A Rússia cobriu mais de um quarto do custo total do projeto, pagando mais do que o resto dos países juntos, à exceção da Alemanha, que forneceu cerca de metade dos fundos necessários.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.