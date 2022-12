Outros países do bloco também estão tentando acabar com as restrições impostas às indústrias de mineração da Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O portal EUobserver relatou que a Alemanha está tentando negociar o fim da proibição das importações dos fertilizantes russos.

De acordo com a mídia, a Alemanha segue tentando acabar com as restrições contra a Rússia em nome da proteção da segurança alimentar global.

Além disso, observa-se que outros países do bloco também estão tentando acabar com as restrições impostas às indústrias de mineração da Rússia.

Em 7 de dezembro, a Comissão Europeia propôs um novo pacote de sanções contra a Rússia, sugerindo medidas adicionais contra o setor energético russo, incluindo a proibição de investimentos no setor de mineração, proibição da exportação de drones à Rússia, bem como a expansão das restrições às exportações.

O Ocidente aumentou a pressão das sanções sobre a Rússia em relação à Ucrânia e já promulgou oito pacotes de sanções sucessivas, que incluem medidas restritivas econômicas pessoais e setoriais. Isso levou a preços mais altos de eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos EUA.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo para o Ocidente, e as sanções foram um duro golpe para toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. A Federação da Rússia afirmou repetidamente que o país resolverá todos os problemas que o Ocidente cria para ela.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.