Alemanha rechaça retorno da Rússia ao G7

Sputnik - "Os motivos da exclusão da Rússia foram a anexação da Crimeia e a intervenção no leste da Ucrânia. Até que solucionemos esse assunto não vejo como possível", disse Maas em entrevista para o jornal Rheinische Post.

O ministro disse ainda que tanto o G7 como o G20 não têm necessidade de convidar outros países, como foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Não precisamos de um G11 ou de um G12", acrescentou Maas.

No final de maio, Trump disse que os EUA convidariam os líderes de Rússia, Índia, Austrália e Coreia do Sul para a próxima reunião do clube de potências mundiais para "refrescar o grupo muito antiquado".

Segundo o republicano, o G7 não representa adequadamente o "que está acontecendo no mundo" atualmente.

O G7 é formado por Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Japão e Estados Unidos desde 2014. Após a reunificação da Crimeia à Rússia, em 2014, Moscou foi expulsa do então G8.

A próxima cúpula do grupo aconteceria nos EUA, em junho, mas a reunião foi adiada pelo menos até setembro devido à pandemia do novo coronavírus.

