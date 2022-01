Alemanha recusa conflito com Rússia, mas sofre pressão dos EUA

Berlim dá sinais de que quer manter vínculo energético com Moscou edit

247 - Segundo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o novo chanceler social-democrata Olaf Scholz, afirma que eventuais sanções à Rússia, por ações contra a Ucrânia, precisam ser decididas com "prudência". "Nós temos que considerar as consequências que isso terá para nós", diz ele, ressaltando que medidas devem respingar na Alemanha.

Berlim tem resistido à pressão de Washington para romper laços econômicos com Moscou. O comércio bilateral cresceu 36% em 2021 e a presença de Vladimir Putin ao lado de Xi Jinping no próximo dia 4, para as Olimpíadas de Inverno, pode ser o que faltava para a consolidação dos planos para construir o segundo gasoduto entre os dois países.

O primeiro foi aberto em 2019. O segundo usaria as mesmas reservas do gás enviado à União Europeia e seria uma saída para a defesa econômica russa.

