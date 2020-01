Alemanha registra primeiro caso de coronavírus

247 - A Alemanha confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país. A doença foi diagnosticada em um paciente no distrito de Starnberg. O paciente infectado foi isolado e está sob monitoramento constante.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde e Segurança Alimentar e o Instituto Robert Koch, o risco para a poplulação da Baviera, região onde o paciente foi diagnosticado, é baixo.

"Estamos vigilantes e levamos as coisas muito a sério, e também estamos bem preparados", disse o ministro da saúde, Jens Spahn.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu erro sobre a avaliação do coronavírus que afirmou que o nível internacional de risco é alto, depois de tê-lo descrito como moderado por "erro de formulação".