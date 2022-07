Alemanha reporta primeiro déficit comercial desde 1991

Apoie o 247

247 - A Alemanha reportou o seu primeiro déficit comercial desde 1991. O déficit foi de cerca de 1 bilhão de dólares e é devido a uma queda inesperada de 5% nas exportações, enquanto as importações aumentaram 2,7%, muito mais do que o esperado pelos especialistas.

"Não é tão surpreendente que as exportações estejam caindo no ambiente atual", comentou o economista Oliver Rakau, que destacou a evolução dos preços no setor de importação. Assim, o valor da energia, alimentos e peças para várias fábricas cresceu mais de 30% em maio em comparação com o mesmo mês em 2021.

Dado o crescente custo de vida e a alta incerteza, "as perspectivas para o comércio são bastante sombrias". A Bloomberg vincula o problema tanto à crise na Ucrânia como aos bloqueios por causa do surto de Covid-19 na China, que afetou as cadeias de abastecimento internacionais.

Assim, os alemães podem esperar uma forte crise econômica. A chefe da Federação Alemã de Sindicatos (DGB, na sigla em alemão), Yasmin Fahimi, alertou que as principais indústrias alemãs podem entrar em colapso devido a cortes no fornecimento de gás natural russo.

"Por causa dos gargalos de gás, indústrias inteiras correm o risco de entrar em colapso permanente: alumínio, vidro, indústria química", disse. "Tal colapso teria consequências enormes para toda a economia e empregos na Alemanha", completou.

