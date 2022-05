Alemanha retirará sanções após saída das tropas russas da Ucrânia, diz ministra

Rússia também deve se retirar da Crimeia e do Donbass, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock edit

247 - A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que a normalização das relações econômicas com a Rússia só ocorrerá depois da retirada das tropas de Vladimir Putin da Ucrânia, incluindo a Crimeia e o Donbass.

“É importante que possamos resistir a todas as sanções que introduzimos, se necessário, por anos”, disse Baerbock à emissora pública ARD no domingo. “Só levantaremos essas sanções quando as tropas russas partirem”.

Baerbock vem defendendo a aplicação de sanções severas contra a Rússia. A União Europeia vai incluir em seu sexto pacote de sanções contra a Rússia uma proposta para banir o petróleo russo até o final do ano, o que tem o apoio da ministra, segundo a agência DW. A decisão deve ser tomada nesta semana.

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse na semana passada que Berlim não impediria um embargo de petróleo, mas expressou ceticismo de que este seria o meio mais eficaz de deter Putin.

