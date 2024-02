Alemanha se diz pronta para apoiar sanções contra colonos judeus extremistas

Apoie o 247

247 - Berlim está considerando impor sanções ao nível da União Europeia contra colonos judeus extremistas que atacam palestinos na Cisjordânia ocupada e está pronta para apoiar esta iniciativa se ela for compatível com a legislação do bloco, disseram nesta segunda-feira (5) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Kathrin Deschauer, e o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, segundo relatos publicados pela Sputnik.

"Posso dizer que, de forma semelhante às medidas introduzidas por nossos parceiros próximos, como os Estados Unidos, nós, dentro da UE, também estamos considerando impor restrições contra alguns colonos radicalmente inclinados que cometeram violência na Cisjordânia," disse Deschauer em um briefing do gabinete.

Ao mesmo tempo, ela também disse que não tinha informações se algum desses colonos israelenses possuía bens na Alemanha. A porta-voz explicou o atraso na consideração da introdução de sanções pelo fato de um grande número de países participar das discussões.

Enquanto isso, Hebestreit descartou os relatórios sobre a Alemanha estar envolvida em bloquear essa iniciativa no nível da UE. Berlim está pronta para apoiar as sanções se elas forem compatíveis com a legislação da UE, disse o porta-voz.

Em 1º de fevereiro, o presidente dos EUA, Joe Biden, emitiu uma ordem executiva para implementar novas medidas contra os atores por trás da violência na Cisjordânia ocupada, incluindo o uso de sanções. Após isso, Washington sancionou quatro cidadãos israelenses que "perpetraram diretamente violência, e aqueles que se envolveram em atos repetidos de intimidação, destruição de propriedade, levando ao deslocamento forçado de comunidades palestinas," disse o gabinete de imprensa da Casa Branca.

A UE está atualmente trabalhando em concordar com sanções semelhantes, disse na semana passada o principal porta-voz da UE para assuntos externos, Peter Stano.

No entanto, a Alemanha é um dos principais apoiadores da guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza. Berlim fornece munições de tanque para o regime em sua agressão contra o povo palestino.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA também ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão. Israel matou mais de 27 mil palestinos em Gaza.

