Alemanha suspende patrulhamento de contingente militar no Iraque

Agência Sputnik - A Alemanha anunciou a suspensão pouco depois de o Parlamento iraquiano aprovar uma resolução pondo "fim à presença das tropas estrangeiras no solo iraquiano", bem como a proibição de "utilizar o solo, espaço aéreo ou águas".

Em meio às tensões entre Washington e Teerã, Berlim decidiu cessar o patrulhamento de suas forças militares no Iraque como parte da Coalizão Internacional Contra o Estado Islâmico (CJTFOIR, na sigla em inglês), liderada pelos EUA.

"Devido aos recentes desenvolvimentos no Iraque, o inspetor geral das Forças Armadas Unificadas da Alemanha, [Eberhard] Zorn, decidiu suspender a mudança regular do contingente dos soldados alemães da CJTFOIR", informa comunicado das Forças Armadas.

A medida foi tomada poucas horas depois de o Parlamento iraquiano aprovar a resolução pondo fim à presença das tropas estrangeiras em solo iraquiano e proibição da utilização do solo, espaço aéreo ou águas territoriais sob qualquer circunstância.

No dia 2 de janeiro, um ataque aéreo eliminou o general Qassem Soleimani, líder da Força Quds da Guarda Revolucionária iraniana.

O Pentágono confirmou a autoria do ataque, realizado com mísseis sob a supervisão do presidente dos EUA, Donald Trump.