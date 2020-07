Alemanha tem novo surto de coronavírus em frigorífico

DW - Autoridades de saúde da Alemanha informaram neste domingo (19) que um novo surto de covid-19 foi detectado em um frigorífico do país, com 66 casos confirmados até agora.

O matadouro de aves pertence ao grupo Wiesenhof e fica na cidade de Lohne, no estado da Baixa Saxônia. As infecções foram confirmadas após a realização de testes em 1.046 pessoas que trabalham no local ou tiveram contato próximo com os funcionários.

Os infectados, que moram em cidades diferentes, foram colocados em quarentena, assim como pessoas próximas a eles. Autoridades sanitárias locais ainda tentam rastrear outros indivíduos que podem ter tido contato com os contaminados.

Com esses dados, a taxa de infecção semanal no distrito afetado subiu para 41,13 por 100 mil habitantes. O governo da Alemanha considera que, a partir de 50 infecções por 100 mil habitantes, medidas restritivas rígidas devem ser restabelecidas localmente.

O surto é, até o momento, muito menor do que o detectado há algumas semanas em um matadouro de Gütersloh, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, no qual mais de 1.500 infecções foram confirmadas entre trabalhadores ou pessoas próximas. O surto colocou em isolamento 640 mil habitantes do distrito afetado.

Ao todo, a Alemanha soma até agora 201.574 casos confirmados de covid-19, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), órgão alemão de controle e prevenção de doenças infecciosas. Mais de 187 mil pacientes se recuperaram, enquanto 9.084 pessoas morreram em decorrência da doença no país.

As autoridades alemãs consideram que a situação se estabilizou em território nacional, e que os surtos registrados nas últimas semanas foram contidos sem grandes dificuldades.

O governo da chanceler federal Angela Merkel e os líderes estaduais concordaram nesta semana com uma estratégia comum para controlar esses surtos, que é mais precisa e direcionada no nível local.

O plano, coordenado pelo ministro para Assuntos Especiais, Helge Braun, consiste em identificar primeiro o local em que o surto se originou – se foi numa festa, reunião familiar, local de trabalho ou comunidade religiosa, por exemplo – e contê-lo por meio do rastreamento de contatos e a realização de testes nessas pessoas.

Se a taxa de infecções avançar, as restrições podem ser estendidas para cobrir o município ou o distrito. Em casos extremos, os habitantes afetados podem ser proibidos de deixar sua região.

