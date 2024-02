Alemanha vai gastar 2% do PIB em defesa pela 1ª vez desde os anos 1990

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - A Alemanha atenderá à meta de gastos com defesa da Otan de 2% do PIB nacional em 2024 pela primeira vez desde o início dos anos 1990, disse o Ministério da Defesa alemão.

"O projeto de orçamento para 2024 destaca a importância da segurança e defesa. A Alemanha alcançará a meta da Otan de 2% [do PIB em defesa] pela primeira vez — um marco que marca um ponto de virada", escreveu o ministério no X na quarta-feira.

continua após o anúncio

Um total de 52 bilhões de euros serão destinados para gastos com defesa este ano, com mais 19,8 bilhões de euros vindos do fundo militar especial, disse o ministério. Berlim também gastará 520 milhões de euros para substituir armas fornecidas à Ucrânia, acrescentou.

"Este projeto de orçamento sinaliza claramente que estamos falando sério sobre o ponto de virada. Assumimos a responsabilidade pela nossa segurança e também servimos como um grande parceiro dentro da Otan... Trata-se de nossas futuras capacidades de combate e defesa", disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, dirigindo-se ao parlamento do país.

continua após o anúncio

Em junho de 2022, o parlamento alemão apoiou a iniciativa do chanceler Olaf Scholz de criar um fundo especial para o Bundeswehr no valor de 100 bilhões de euros para que as forças armadas alemãs pudessem ser consideradas o maior exército regular da Europa após a modernização. Scholz citou o início do conflito na Ucrânia como razão para os investimentos, descrevendo-o como um ponto de virada na situação de segurança na Europa.

Os aliados da Otan estabeleceram a meta de gastos com defesa de 2% em 2014, esperando alcançá-la até 2024. No entanto, os gastos militares em muitos dos Estados-membros ainda estão significativamente abaixo do valor acordado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: