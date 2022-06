Alemanha vai voltar a queimar carvão para produzir energia, anuncia ministro

Apoie o 247

ICL

247 - A Alemanha vai voltar a queimar carvão para gerar energia, assim como limitar o uso de gás para produção de eletricidade e priorizar o enchimento das instalações de armazenamento, anunciou o ministro da Economia, Robert Habeck, do Partido Verde.

"A situação é séria", disse Habeck em comunicado. "Por isso, continuamos a reforçar as precauções e a tomar medidas adicionais para reduzir o consumo de gás. Isso significa que o consumo de gás deve cair ainda mais, mas mais gás deve ser colocado nas instalações de armazenamento, caso contrário as coisas ficarão realmente apertadas no inverno".

Apesar dos planos da Alemanha de abandonar a produção de energia a carvão, Habeck anunciou o retorno das "usinas a carvão por um período de transição" para reduzir o consumo de gás para eletricidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estamos montando uma reserva substituta de gás. "Isso é amargo, mas necessário nesta situação reduzir o consumo de gás", disse Habeck.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa de gás russa Gazprom anunciou na semana passada que estava reduzindo o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1 por razões técnicas, dizendo que houve atrasos no reparo de turbinas de compressores pela empresa alemã Siemens Energy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE