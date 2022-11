Alguns países resistiram à meta de 1,5°C no texto da COP27, diz John Kerry

Apoie o 247

SHARM EL-SHEIKH, EGITO (Reuters) - Alguns países resistiram a mencionar uma meta global de limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius no texto oficial da cúpula COP27 no Egito, disse o enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, na conferência no sábado.

"Você está absolutamente correto. Existem muito poucos países, mas alguns, que levantaram a questão de não mencionar esta ou aquela palavra", disse Kerry quando questionado sobre a oposição de alguns governos à menção da meta de 1,5ºC.

"Mas o fato é que, em Glasgow que foi adotado, a linguagem está lá. E eu sei... o Egito não pretende ser o país que abriga um recuo do que foi alcançado em Glasgow", disse Kerry, referindo-se à cúpula da COP do ano passado na Escócia.

Os governos mundiais concordaram em 2015 durante uma cúpula da ONU na França em tentar limitar o aumento médio da temperatura global a 1,5°C, um acordo apelidado de Acordo de Paris que foi visto como um avanço na ambição climática internacional.

As emissões de gases de efeito estufa têm aumentado desde então, e os cientistas dizem que o mundo corre o risco de não atingir a meta sem cortes rápidos e profundos. Ultrapassar o limite de 1,5°C corre o risco de desencadear as piores consequências do aquecimento global.

O mundo já aqueceu mais de 1,1°C em relação à temperatura média pré-industrial - alimentando condições climáticas extremas que já estão causando grandes perdas econômicas.

Muitos países em desenvolvimento exigiram o estabelecimento de um fundo de "perdas e danos" que poderia distribuir dinheiro para países que lutam para se recuperar de desastres.

Kerry disse que os Estados Unidos não apoiariam o estabelecimento de tal fundo e, em vez disso, acreditavam que as plataformas existentes deveriam ser usadas.

"É um fato bem conhecido que os Estados Unidos e muitos outros países não estabelecerão... algum tipo de estrutura legal vinculada à compensação ou responsabilidade. Isso simplesmente não está acontecendo", disse ele.

“Encontraremos uma maneira, estou confiante, de conseguir acordos financeiros que reflitam a realidade de como todos vamos lidar com a crise climática.”

Os legisladores democratas passaram os últimos dias na cúpula tentando reforçar o compromisso dos EUA com suas metas climáticas e assegurar aos países que Washington cumprirá as promessas feitas em cúpulas climáticas anteriores.

Eles elogiaram a aprovação da Lei de Redução da Inflação no Congresso, que liberou mais de 300 bilhões de dólares em gastos domésticos relacionados ao clima.

Eles acrescentaram que pressionariam para aprovar uma legislação que permitisse a Biden cumprir 11,4 bilhões de dólares em uma promessa de financiamento climático que ele fez nas negociações climáticas de Glasgow no ano passado.

Essa tarefa pode ser complicada em um Congresso politicamente dividido.

O congressista John Curtis (R-Utah), que lidera uma delegação de republicanos na cúpula, disse à Reuters que se opõe à ajuda climática.

"Os EUA preenchendo um cheque não resolverão os problemas", disse ele.

Ele disse que apoia políticas que expandem a produção e o acesso ao gás natural e o desenvolvimento de novas tecnologias de energia limpa.

