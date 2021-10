Aliados de Merkel renunciam ao parlamento alemão para permitir que conservadores se reorganizem

Apoie o 247

(Reuters) - Dois dos aliados políticos mais próximos da chanceler Angela Merkel e a maioria dos ministros renunciarão ao parlamento alemão para abrir caminho para uma nova geração que pode rejuvenescer seu partido conservador após a derrota nas eleições, disseram eles.

A decisão de Peter Altmaier, o ministro da Economia, e do ministro da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ocorre em meio a crescentes lutas internas dentro do campo conservador, depois que Armin Laschet, outro aliado próximo de Merkel, o levou à derrota no mês passado.

O anúncio de sábado foi feito por Tobias Hans, chefe do partido Democrata Cristão (CDU) de Merkel em Saarland - a região natal de Altmaier e Kramp-Karrenbauer, que se juntou aos outros dois dizendo que o partido precisava reconquistar os jovens.

Hans disse que o partido precisava abandonar compromissos totêmicos, como o teto da dívida pública consagrado constitucionalmente, frequentemente responsabilizado pelo ritmo lento de investimentos em infraestrutura da Alemanha.

“Precisamos desenvolver o freio da dívida em um pacto orçamentário geracional, um orçamento geracionalmente justo”, disse ele.

Muitos ativistas culpam uma liderança inabalável por insistir em comandar Laschet, de 60 anos, contra candidatos que eles acreditam que teriam se saído melhor, como o primeiro-ministro bávaro Markus Soeder, e por perder o voto da juventude para o liberal FDP e os verdes.

Esta semana, os dois partidos menores disseram que iniciariam negociações com os primeiros colocados social-democratas sobre a formação de um governo, tornando provável que os conservadores em breve ficarão fora do poder pela primeira vez desde que Merkel se tornou chanceler, há 16 anos.

Enquanto alguns, especialmente no FDP pró-negócios, podem preferir uma coalizão matematicamente possível com os conservadores, o caos crescente na CDU torna isso cada vez menos provável.

"O CDU deve se colocar em forma para o futuro", tuitou Kramp-Karrenbauer, que foi brevemente e sem sucesso o sucessor de Merkel escolhido a dedo como líder do partido. "Peter Altmaier e eu queremos contribuir para isso nos retirando do Bundestag."

Os dois permanecem em seus cargos até que um novo governo seja formado ou eles sejam substituídos.

"Devemos fazer tudo o que pudermos para reconquistar a geração mais jovem", disse Altmaier, que por muitos anos foi chefe do escritório de Merkel.

Laschet propôs esta semana um congresso do partido para discutir como o partido deveria ser reformado após sua derrota.

