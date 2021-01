Aliados de Trump no senado tentam manobra eleitoral utilizado pela última vez em 1876

Sputnik - Embora incomum, esta não seria a primeira vez na história dos EUA que tal processo viria à tona, escreve a Fox News. Foi o que aconteceu após a eleição de 1876, permitindo que Rutherford B. Hayes se tornasse presidente.

"Devemos seguir esse precedente", disse o senador Ted Cruz, acompanhado de outros dez senadores atuais e recém eleitos, em um comunicado conjunto.

"A saber, o Congresso deve nomear imediatamente uma Comissão Eleitoral, com plena autoridade de investigação e apuração de fatos, para realizar uma auditoria de emergência de dez dias dos resultados eleitorais nos estados em disputa. Depois de concluída, os estados individuais avaliariam as conclusões da comissão e poderiam convocar uma sessão legislativa especial para certificar uma mudança em seu voto, se necessário", concluiu Ted Cruz.

​Lançamento: Minha declaração antes do processo de certificação do Colégio Eleitoral em 6 de janeiro de 2021.

Após o pronunciamento do senador, Trump foi às redes para endossar a ação do grupo:

​Os estados decisivos nem chegaram perto de seguir os ditames de suas legislaturas estaduais. As "leis eleitorais" desses estados foram elaboradas por juízes e políticos locais, não por suas legislaturas, e são, portanto, antes mesmo de se chegar às irregularidades e fraudes, inconstitucionais!

A eleição de 1876

Em 1876, Rutherford B. Hayes foi eleito presidente em uma eleição confusa. Inicialmente, ele perde no voto popular para o democrata Samuel J. Tilden, porém ganha na votação do colégio eleitoral. Até aí, tudo normal na política norte-americana. O que diferencia este pleito, porém, é que Hayes levou 20 votos eleitorais apenas depois que uma comissão do Congresso concedeu-lhe o contingente.

Em 1877, após a eleição de 1876, votos na Flórida, Louisana e Carolina do Sul - e um eleitor do Oregon - foram disputados. O Congresso então criou uma comissão para determinar como os votos eleitorais deveriam ser alocados, reservando-se o direito de aceitar ou rejeitar as conclusões da comissão. No final, o Congresso concedeu todos os 20 votos eleitorais contestados a Hayes, que foi eleito com 185 votos eleitorais contra os 184 de Tilden.

A eleição de 2020

O senador James Lankford, que está entre os congressistas que exigem uma repetição da história presidencial do século 19, descreveu como a comissão funcionaria. "É exatamente como a que foi criada em 1876, quando havia três estados que tinham todos os tipos de problemas de fraude. A comissão eleitoral foi criada naquela época, em 1876, para poder estudar o assunto, olhar sobre isso, fazer recomendações. Achamos que é um bom plano. Obviamente, há milhões e milhões de americanos que pensam que há grandes problemas com esta eleição".

O conhecimento liberta. Saiba mais