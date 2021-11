Aliança dos EUA com Reino Unido e Austrália sobre tecnologia de submarinos nucleares preocupa a China

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - A China declara estar preocupada com o acordo entre os EUA, Reino Unido e Austrália sobre a entrega de tecnologia de submarinos nucleares, no quadro da aliança AUKUS, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

Na segunda-feira (22), o ministro da Defesa da Austrália, Peter Dutton, informou ter assinado um acordo de troca de informações sobre a propulsão nuclear naval com a comissária britânica Victoria Treadell e o encarregado de negócios dos EUA Michael Goldman.

A Austrália é 'irresponsável' no conflito entre França e AUKUS e deve 'corrigir seus erros', diz China

PUBLICIDADE

"A China expressa grande preocupação com a cooperação entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália no campo dos submarinos nucleares. Essas ações aumentam as tensões na região, fomentam uma corrida armamentista, ameaçam a paz regional e a estabilidade, minam os esforços internacionais no campo da não proliferação de armas nucleares", afirmou Zhao.

Muitos outros países expressaram suas preocupações sobre os possíveis efeitos negativos do acordo trilateral, adicionando que os envolvidos "ignoraram" todas as objeções, bem como as regras internacionais ao firmarem o acordo.

PUBLICIDADE