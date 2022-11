Apoie o 247

RT - O “casamento” entre os EUA e a UE provavelmente terminará em divórcio, após a óbvia “trapaça econômica” do “macho alfa” americano , disse o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. As observações foram feitas na segunda-feira em meio a relatos da mídia de que os países da UE estão ficando cada vez mais irritados com o que consideram oportunismo americano em meio à crise na Ucrânia.

Os EUA “não têm intenção de compartilhar sua renda. Pelo contrário, ele rouba as últimas economias de seu parceiro idoso e embolsa o dinheiro sem escrúpulos” , escreveu Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, em seu canal no Telegram.

Washington torna cada vez mais as condições de negócios em casa atraentes para as empresas europeias e incentiva outras nações a comprar seus produtos, observou ele. Enquanto isso, o mercado de produtos europeus está encolhendo, em parte por causa de sua decisão de se separar da Rússia, acrescentou.

“Você não pode realmente confiar nesses patronos ricos. Simples assim – a Europa está fora da mesada!” ele disse. A UE poderia “romper com seu parceiro … trapaceiro e começar uma nova vida de liberdade”, mas provavelmente eles não têm determinação e “testosterona” suficientes para isso, acrescentou. Em um aceno ao “politicamente correto”, Medvedev disse que se recusou a definir os gêneros dos personagens em sua metáfora.

A crescente divergência entre os líderes da UE e seus colegas americanos se refletiu em declarações públicas dentro do bloco e em reportagens da mídia ocidental.

Na semana passada, o Politico descreveu uma raiva crescente na UE devido à percepção de que Washington está lucrando com a crise entre os estados membros. Alguns dos altos funcionários do bloco estão irritados com o fato de que os fornecedores de energia dos EUA estão vendendo gás natural liquefeito para países da UE a um preço quatro vezes mais alto do que em casa, enquanto empreiteiros militares estão se beneficiando com a “venda de mais armas” para a Ucrânia, disse o artigo. .

Funcionários da UE também apontam para a Lei de Redução da Inflação dos EUA e o impacto que os incentivos financeiros para empresas ecologicamente corretas que ela fornece terão sobre as empresas europeias que tentam competir e que estão encontrando dificuldades para lidar com os preços recordes de energia em casa, acrescentou o Politico.

