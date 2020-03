Altman: acordo militar é parte da lógica de submissão do Brasil aos Estados Unidos

247- O jornalista Breno Altman revela, em análise à TV 247, que o acordo militar entre Brasil e Estados Unidos, que poderá abrir o mercado de defesa estadunidense à indústria brasileira, é na verdade mais uma ação de um governo “extremamente subordinado aos EUA”. “Bolsonaro aumenta o passo de marcha na subordinação do exército brasileiro aos interesses geopolíticos norte-americanos”

“A extrema-direita considera que vivemos uma quarta guerra mundial e que Rússia e China são as principais inimigas. Neste sentido, o Brasil é um aliado estratégico”, explica ele.

Desastre Guedes

O jornalista Breno Altman analisa uma suposta saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, de seu cargo, tendo em vista o resultado pífio do PIB e a alta do dólar, e considera que tal movimentação deixaria um rastro “de caos no país”.

“O governo perderia o apoio de grande parte do empresariado brasileiro”.

O jornalista avalia que a burguesia considera o governo “um bando de malucos” mas que é contemplada com a área econômica do governo federal.

Impeachment não é solução

Questionado sobre o impeachment de Bolsonaro, Altman considera que “não é a solução para o povo”. “Não há nenhum interesse em substituir Bolsonaro pelo Mourão, isto seria um problema político”, diz ele.

