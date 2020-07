Altman: Bolsonaro é a humilhação do Brasil

O jornalista Breno Altman apontou que “jamais o Brasil passou por tanta humilhação internacional como no governo Bolsonaro”. “O Brasil que chegou a conquistar grande respeitabilidade durante os governos Lula e Dilma hoje é uma piada internacional”, lamentou ele. Assista edit

247 - O jornalista Breno Altman, em análise concedida à TV 247 nesta segunda-feira (6), avaliou que “jamais o Brasil passou por tanta humilhação internacional como no governo Bolsonaro”. “O Brasil que chegou a conquistar grande respeitabilidade durante os governos Lula e Dilma hoje é uma piada internacional”, lamentou ele.

“O Brasil passa vergonha em todos os capítulos mais recentes da história mundial. É referência na tragédia, como na pandemia, ou na comédia, com a foto do embaixador dos EUA no Brasil”.

O jornalista refere-se ao embaixador Todd Chapman, que concedeu entrevista à Globo News fantasiado de cowboy.





Ele também considerou que reerguer a imagem do Brasil internacionalmente será algo como “o décimo terceiro trabalho de Hércules”. “Não será nada fácil, a imagem do Brasil está arruinada”, completa.

“O Brasil em plena pandemia está há 45 dias em ministro da Saúde, o país não consegue ter ministro da Educação, tem um mentecapto como ministro das Relações Exteriores, somos uma piada internacional”, desabafou o jornalista.

Altman avaliou que, na visão do governo,” eles pensam que estão brilhando” e que "raciocinam como Olavo de Carvalho, aquele desqualificado, que é o maestro desse núcleo mais reacionário do governo. Em sua opinião, Olavo fez “o seu ridículo instrumento de mobilização dessa elite”.

“Eles acham o máximo esse filósofo de bordel disparar cinco palavrões a cada 10 frases que fala”, concluiu Altman.

