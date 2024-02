Altman: Netanyahu perdeu as estribeiras ao ser desmascarado pelo presidente Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista judeu Breno Altman considera que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahum, “perdeu as estribeiras ao ser desmascarado pelo presidente Lula”. >>>> "Lula está certo e o regime sionista cheira a Hitler", diz Breno Altman

Durante coletiva de imprensa na Etiópia concedida neste domingo (18), Lula comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus.

continua após o anúncio

“O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, perdeu as estribeiras ao ser desmascarado pelo presidente @LulaOficial como seguidor de práticas nazistas. Suas palavras contra o Brasil merecem ser rechaçadas. Apoiar esse genocida é trair a pátria, o povo e a humanidade”, disse Altman.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, perdeu as estribeiras ao ser desmascarado pelo presidente @LulaOficial como seguidor de práticas nazistas. Suas palavras contra o Brasil merecem ser rechaçadas. Apoiar esse genocida é trair a pátria, o povo e a humanidade. continua após o anúncio February 18, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: