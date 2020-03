Altman: o mundo tem uma dívida impagável com Cuba

247 - O jornalista Breno Altman, em análise à TV 247, destaca o protagonismo internacional de Cuba no combate ao coronavírus. “Cuba é uma ilha, que possui apenas 13 milhões de habitantes e poucas riquezas naturais relevantes, mas desempenha um papel mundial internacionalista perante o qual o mundo tem uma dívida impagável”, destaca ele.

Além de Cuba, Altman também salienta o protagonismo da Rússia e China, que também atuam internacionalmente enviando ajuda aos países mais afetados com o vírus.

Altman condena as tímidas políticas de enfrentamento ao coronavírus adotada no governo Bolsonaro e defende que o espaço aéreo “já deveria ter sido fechado há muito tempo”. “Não adianta fechar o espaço aéreo com a Europa e seguir aberto para os EUA”, esclarece.

O jornalista defende um programa de confinamento da população que dure de 15 a 30 dias. No entanto, para que tal medida seja executada com sucesso, ele cita a suspensão no pagamento de contas como, luz, água e cartões de crédito, associado com um programa de renda mínima para o trabalhador que ficará sem renda no período.

Ele também diz que o capitalismo não deixará de existir com o caos econômico gerado com o coronavírus, mas que “enfrentará uma crise sistêmica”.

