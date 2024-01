Altman pede que o governo assine documento contra atos genocidas de Israel: “Hora de reivindicar que o Brasil se some à petição”

O jornalista destaca a necessidade do país aderir à petição apresentada pela África do Sul que condena Israel por descumprir a Convenção de Genocídio de 1948 edit

247 - Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, o jornalista Breno Altman pediu que o governo Lula se posicione junto à África do Sul em petição que acusa Israel de violar a Convenção de Genocídio de 1948 . O documento foi apresentado à Corte Internacional de Justiça (CIJ) da ONU, em Haia - órgão com 15 juízes que julga disputas entre Estados.



Na postagem realizada nesta quarta-feira (10), Altman escreveu: “Hora de reivindicar do governo @LulaOficial que o Brasil se some à petição apresentada pela África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, em Haia, dia 29 de dezembro, acusando o Estado de Israel por descumprimento da convenção de prevenção e punição do genocídio”.



No documento enviado a CIJ, o estado isralense é condenado frente à violência e opressão causada em massa contra o povo palestino, sendo demandado que o governo do país pare de perpetuar atos genocidas contra a população de Gaza.





